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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: новые правила контактной борьбы в лыжных гонках снизят риск двойных толкований

Регламент могут обновить после нескольких инцидентов в прошедшем сезоне
Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новые правила контактной борьбы, которые может ввести Международная федерация лыжного спорта (FIS), позволят в будущем избежать их двойного толкования и различных интерпретаций того или иного спорного момента. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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В FIS задумались об изменении правил контактной борьбы в лыжных гонках после ряда инцидентов в минувшем сезоне. Наиболее громкими стали истории противостояния Александра Большунова с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти и с норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

"Мы практически выступили инициаторами изменения правил, свои предложения мы отправили очень давно, сразу после чемпионата мира, - сказала Вяльбе. - В этом заинтересованы все страны. Последний год показал, что здесь не все совершенно".

"Во всем, что касается контактной борьбы, не должно быть двояких толкований: нельзя, чтобы один человек прочел так, а другой - иначе. Все должно быть четко, контактов стало очень много, и это часто приводило к проблемам", - добавила она.

Глава национальной федерации подчеркнула, что новые правила не нужно перегружать юридическими терминами, они должны быть написаны простым языком.

"Правила должны быть понятны всем, понятными словами, без ненужного юридического сленга, чтобы их смог понять любой спортсмен или тренер. Это лучший выход из таких ситуаций, все будут понимать, почему применяется то или иное наказание", - заметила она.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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