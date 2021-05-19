Кабмин внес в Думу проект, направленный против инсайдов и конфликта интересов в спорте

ТАСС, 19 мая. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с распространением инсайдерской информации и конфликтом интересов в сфере спортивных соревнований. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

Законопроектом определяются понятия "конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта", а также механизмы противодействия им. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнования или с организацией, участвующей в его подготовке и проведении, а также непосредственные участники соревнования и связанные с ними лица заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества. Это влияет или может повлиять на надлежащее и объективное выполнение данными лицами своих обязанностей и привести к манипулированию результатом соревнования с помощью имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации.

Инсайдерской, согласно законопроекту, является информация, "составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также информация, определяемая в качестве таковой" общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

Кроме того, законопроектом уточняется перечень деяний, которые относятся к противоправному влиянию (манипулированию) на результат официального спортивного соревнования. К таким деяниям предлагается отнести использование, распространение и предоставление инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, которое привело к достижению заранее определенного результата или исхода соревнования.

Порядок и критерии отнесения общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами сведений к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта будут определены Минспортом России.

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента утверждения. Организаторы соревнований будут обязаны включать в положения и регламенты требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.