Российские пловцы победили в эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате Европы

ТАСС, 19 мая. Российские пловцы завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Будапеште.

Пловец Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

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В составе российской команды в финальном заплыве выступали Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев. Они преодолели дистанцию за 7 минут и 3,48 секунды, установив рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняла команда Великобритании (+1,13), третьими стали итальянцы (+2,57).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 16 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-10-11), на третьей - команда Украины (6-4-2).

Соревнования пловцов начались в понедельник. Сборная России в плавании завоевала пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.