Шлеменко проведет бой в Екатеринбурге в середине июля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет следующий поединок в Екатеринбурге в середине июля, его соперник еще не утвержден. Об этом ТАСС рассказал менеджер Шлеменко Алексей Жернаков.

Шлеменко в начале мая во Владивостоке на турнире AMC Fight Nights победил единогласным решением судей бразильца Марсио Сантоса.

"Бой планируется в RCC на середину июля. Соперник пока не утвержден. Были договоренности с [Рафаэлем] Карвалью, но нужно понять, какой у него контракт с Bellator, может ли он еще где-то сейчас драться", - сказал Жернаков.

В активе 36-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Россиянин выступал в Bellator с 2010 по 2018 год и был чемпионом организации.