Колесников объяснил свою неудачу на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы

ТАСС, 19 мая. Российский пловец Климент Колесников считает усталость причиной непопадания в финал на дистанции 100 м на спине, на которой он является действующим чемпионом Европы. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Колесников в среду на чемпионате Европы в Будапеште победил на дистанции 100 м вольным стилем, однако через 15 минут неудачно выступил в полуфинале на дистанции 100 м на спине, не отобравшись в следующий раунд.

"Что касается дистанции 100 метров на спине, то я просто устал. Всегда может что-то произойти. Это было наше общее с тренером решение плыть эту дистанцию, мы надеялись, что у меня получится. Оказалось, что сейчас я не готов. В любом случае мы не отказываемся от этой идеи на Олимпиаде, будем еще больше работать над тем, чтобы получилось", - сказал Колесников.

Также он оценил свою победу на дистанции 100 м вольным стилем. "После полуфинала я поработал над ошибками, поскольку мое время было хуже, чем в предварительном заплыве. Я решил стартовать быстрее, как это сделал на наших российских соревнованиях. Я еще не видел своего времени на первых 50 метрах, но думаю, что достиг этой цели, потому что другие пловцы остались позади меня", - сказал он.

20-летний Колесников в Будапеште дважды обновил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, которая не входит в олимпийскую программу. Также он стал чемпионом Европы в эстафете 4x100 м вольным стилем.