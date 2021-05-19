Корешков проведет следующий бой в Bellator в августе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проведет поединок в Bellator в августе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Корешкова Алексей Жернаков.

Корешков в феврале на турнире AMC Fight Nights в Сочи победил болевым приемом в первом раунде бразильца Адриано Родригеса.

"Андрей будет готов провести следующий бой в Bellator в августе. Ему сейчас предлагают соперников из топ-5, будем смотреть", - сказал собеседник агентства.

В активе 30-летнего россиянина 23 победы, четыре поражения.