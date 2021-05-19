Баскетболисты "Зенита" сравняли счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА

ТАСС, 19 мая. Баскетболисты петербургского "Зенита" во втором овертайме победили московский ЦСКА со счетом 107:104 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось со счетом 75:75. Самыми результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, в активе которого 28 очков. У "Зенита" больше всех очков набрал защитник Кевин Пангос - 27.

Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч пройдет 22 мая в Москве. В другом полуфинале играют краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС. Первая встреча завершилась победой УНИКСа, вторая игра пройдет 20 мая в Краснодаре.

"Зенит" стал победителем регулярного чемпионата, армейцы заняли четвертое место. В четвертьфинальной серии команда из Санкт-Петербурга переиграла пермскую "Парму" со счетом 2-0. ЦСКА оказался сильнее "Нижнего Новгорода" (2-1).

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. "Зенит" был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса.