Прыжок Иванюка на высоту 2,37 метра официально признан лучшим результатом сезона в мире

ТАСС, 19 мая. Прыжок россиянина Ильи Иванюка на 2,37 метра на чемпионате Смоленской области официально стал лучшим мировым результатом сезона. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Прыгун в высоту Иванюк рассказал, как ему удалось превзойти лучший результат сезона в мире

17 мая бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Иванюк с третьей попытки показал результат 2,37 метра. В беседе с ТАСС 28-летний спортсмен высказал сомнение в том, что его результат будет официально засчитан как лучший в сезоне.

По информации ТАСС, World Athletics приняла решение считать прыжок Иванюка лучшим результатом сезона в мире после того, как получила от Всероссийской федерации легкой атлетики копию итогового протокола соревнований с просьбой засчитать результат.

Предыдущее достижение установил американец Джувон Харрисон 14 мая на турнире в Техасе. Он взял высоту 2,36 метра.

В Дохе 28 мая пройдет этап Бриллиантовой лиги. В столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), когда выиграл бронзу чемпионата мира.