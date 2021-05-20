Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Бостона"

У "Вашингтона" отличились Александр Овечкин (29-я минута) и Ник Дауд (39). В составе "Бостона" голы на счету Тэйлора Холла (30), Брэда Маршанда (52) и Крейга Смита (86).

ТАСС, 20 мая. "Бостон" дома в овертайме обыграл "Вашингтон" со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету капитана "Вашингтона" 800 голов в НХЛ (730 в рамках регулярных чемпионатов + 70 в плей-офф), это шестой показатель в истории лиги. На пятом месте находится Марк Мессье (803; 694+109), лидирует Уэйн Гретцки (1 016; 894+122).

Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов, 16 мая выведенный из ковид-протокола, провел первый матч в рамках плей-офф и отразил 40 бросков. Нападающий столичной команды Евгений Кузнецов, также находившийся в списке отстраненных, и защитник Дмитрий Орлов не сумели отличиться.

"Бостон" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1, две предыдущие встречи также завершились в овертайме. По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял второе место в таблице Восточного дивизиона, "Бостон" - третье. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.