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НХЛ

"Виннипег" обыграл "Эдмонтон" в стартовой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ

"Виннипег" выиграл со счетом 4:1

ТАСС, 20 мая. "Виннипег" на выезде со счетом 4:1 обыграл "Эдмонтон" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Такер Пулман (32-я минута), Доминик Тонинато (50), Кайл Коннор (59) и Блейк Уилер (59). У проигравших шайбу забросил Ессе Пульюярви (29).

Российский защитник "Эдмонтона" Дмитрий Куликов провел на льду 17 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности "-1".

"Виннипег" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча пройдет 22 мая (начало - 04:00 мск). По итогам регулярного чемпионата "Эдмонтон" занял второе место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" стал третьим. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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