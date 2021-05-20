Хет-трик Маккиннона помог "Колорадо" обыграть "Сент-Луис" в матче плей-офф НХЛ

В составе победителей хет-триком отметился Натан Маккиннон (19, 56, 60-я минуты), дубль оформил Йонас Донской (1, 24), также отличился Брэндон Саад (58). У "Сент-Луиса" шайбы забросили Самуэль Блэз (37), а также Брэйден Шенн (51) и Майк Хофман (56).

Хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 51 секунду, не нанес ни одного броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности "-3". Его одноклубник Илья Барбашев провел на площадке 13 минут 53 секунды, нанеся один бросок в створ. "Нападающий" Колорадо" Валерий Ничушкин сыграл 14 минут 42 секунды и четыре раза бросил по воротам.

"Колорадо" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра состоится 22 мая (начало - 04:30 мск) в Сент-Луисе. "Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Сент-Луис" расположился на четвертой строчке. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.