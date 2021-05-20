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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк рассказал о нашивках под пиджаками хоккеистов с надписью "Россия в моем сердце"

В таких костюмах сборная России по хоккею будет прибывать на стадион перед каждым матчем чемпионата мира
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Каждый хоккеист сборной России на чемпионате мира будет носить под пиджаком нашивку с надписью "Россия в моем сердце". Об этом рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в эфире Первого канала.

Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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"Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, [под пиджаком] будет [нашивка] "Россия в моем сердце", - сказал Третьяк. - Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира".

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками станут команды Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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ЧМ по хоккею в Риге
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