Словенский каноист рассказал о сложных погодных условиях на этапе Кубке мира в Барнауле

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС./ Погода, установившаяся в Барнауле во время проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, осложняет прохождение дистанции. Об этом журналистам рассказал словенский каноист Вид Дебеляк.

Дебеляк в четверг вышел в финал олимпийской квалификации на дистанции 200 метров среди одиночек. Температура воздуха в Барнауле составляет 9 градусов тепла, наблюдается ветер.

"Еще никогда не было так холодно в начале Кубка мира. Но мы все находимся в равных условиях. Да, холод осложняет прохождение дистанции. Но в любом случае нужно адаптироваться, всем приходиться это делать и показывать себя с лучшей стороны", - сказал Дебеляк, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии погоды на прохождение дистанции.

Он отметил, что Гребной канал в Барнауле не является типичным, спортсмены не привыкли к таким условиям.

"Это не типичный канал, но вода хорошая и, надеюсь, завтра условия будут равные. Сегодня лучшие дорожки - это с первой по пятую. Нетипичность канала в том, что спортсмены привыкли, что каналы обычно расположены рядом с маленькими городами, а здесь на природе все, далеко от города. С организацией нет никаких проблем, спортсмены впервые в России и пока все нравится", - подчеркнул Дебеляк.

Также он отметил, что у спортсменов почти не было времени познакомиться с городом, но то, что они успели увидеть - "понравилось".

Об этапе Кубка мира в Барнауле

В марте 2019 года Международная федерация гребли на каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В Барнауле для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей.

Этап Кубка мира, на котором будут разыграны шесть олимпийских лицензий, стартовал 20 мая и завершится 23 мая. Власти Алтайского края прогнозируют, что соревнования за четыре дня посетят не менее 20 тыс. человек, а трансляцию посмотрят более 50 тыс. человек.