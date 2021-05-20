"Спартак" выкупит контракт футболиста Мозеса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" выкупит контракт защитника Виктора Мозеса, права на которого принадлежат английскому "Челси". Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

"Спартак" по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги занял второе место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

"Контракт с Мозесом автоматически выкупается, если команда финиширует в тройке. "Спартак" стал вторым", - сказал Кулемин.

Мозесу 30 лет, он перешел в "Спартак" на правах аренды из "Челси" в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в 20 матчах за "Спартак" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

В составе "Челси" Мозес стал победителем Лиги Европы в 2013 году, а также выиграл чемпионат Англии (2017) и Кубок английской лиги (2018). Также он выступал за английские "Кристал Пэлас", "Уиган", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер". В составе сборной Нигерии выиграл Кубок африканских наций (2013), в 2018 году завершил международную карьеру.