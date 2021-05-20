В Международной федерации каноэ высоко оценили организацию этапа Кубка мира в Барнауле

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС./ Гребной канал в Барнауле, который построили к проведению этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, соответствует международным требованиям и будет принимать в дальнейшем другие события Международной федерации каноэ (ICF). Об этом журналистам сообщил вице-президент федерации Томас Конецко.

"В Барнауле проходят первые международные соревнования, они действительно очень важные. Это прекрасный канал, здесь "легкая" вода, на которой комфортно сплавляться нашим каноистам. Мы поражены тем, насколько город гостеприимно принял участников соревнований и насколько здесь подготовились. Этот канал был преобразован к соревнованиям таким образом, что сейчас он соответствует самым крутым, международным стандартам и готов принимать международные соревнования. Площадка готова принимать соревнования ICF в будущем", - сказал Конецко.

Он отметил, что соревнования олимпийской квалификации, которые проходят в четверг в Барнауле, пока не показывают неожиданных результатов.

"Сегодня мы не увидели ничего удивительно, но надеемся и ожидаем, что в финале будет что-то необычное. Так всегда бывает, ведь зачастую мозг спортсменов перед финалом работает иначе и именно это обстоятельство приводит их к победе или окончательно ослабляет", - подчеркнул Конецко.

В марте 2019 года ICF доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований были закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. Соревнования стартовали 20 мая, в них примут участие более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.