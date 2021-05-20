Аленичев рассказал, что конкретных предложений по работе главным тренером у него нет

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Спартака" и "Енисея" Дмитрий Аленичев хотел бы вернуться в профессию, но пока конкретных предложений нет. Об этом он рассказал ТАСС.

Последним местом работы Аленичева в качестве главного тренера был красноярский "Енисей", который при нем выступал в чемпионате России и в 2019 году вылетел в Футбольную национальную лигу.

"С местом работы еще не определился. Если будут какие-то конкретные предложения, я их буду рассматривать, но таких предложений пока нет. Я не скрываю, что после двух лет отдыха, морально отдохнув, я готов к работе. Хотел бы работать в клубе, который ставит перед собой высокие задачи", - сказал Аленичев.

С 2011 по 2015 год Аленичев работал главным тренером тульского "Арсенала", который он выводил в премьер-лигу. В 2015 году клуб не сумел сохранить место в элитном дивизионе. В 2015-2016 годах Аленичев возглавлял "Спартак". В качестве игрока Аленичев становился четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка УЕФА.