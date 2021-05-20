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Летние олимпийские виды спорта

Путин пожелал спортивной удачи участникам этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Глава государства подчеркнул значимый вклад Фонда поддержки олимпийцев России и правительства Алтайского края в организацию этих спортивных состязаний

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам второго этапа Кубка мира и Всемирной олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать свое мастерство, побороться за победу и за право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио. <...> Желаю вам спортивной удачи и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул значимый вклад Фонда поддержки олимпийцев России и правительства Алтайского края в организацию этих спортивных состязаний.

В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. Соревнования стартовали 20 мая, в них примут участие более 400 спортсменов из почти 60 стран мира, будут разыграны шесть олимпийских лицензий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
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