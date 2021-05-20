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Умер Диего Марадона

СМИ: семерым медицинским работникам предъявлены обвинения в смерти Марадоны

Медикам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы
© AP Photo/Natacha Pisarenko

ТАСС, 20 мая. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам в смерти Диего Марадоны. Об этом сообщает агентство EFE.

Медикам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы по статье "причинение смерти с косвенным умыслом".

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В отчете прокуратуры было отмечено, что бригада медиков, которая занималась наблюдением за здоровьем Марадоны, была безрассудной и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Генеральная прокуратура Сан-Исидро попросила судью запретить фигурантам дела покидать Аргентину.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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Умер Диего Марадона
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