Федерация каноэ надеется на стабилизацию погоды в Барнауле, где проходит этап Кубка мира

"Каноистам, которые соревновались сегодня в одиночках, было тяжело из-за ветра, потому что он им немного мешал. Я надеюсь, что завтрашние соревнования будут гораздо лучше и ветер спадет. Кроме того, каноисты будут выступать вдвоем, и им будет гораздо легче. Температура - это не так важно, это не влияет на выступления спортсменов, так как они тренируются круглый год и, к примеру, команда из Германии два месяца назад тренировалась при температуре минус два градуса", - сказал Конецко, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии погодных условий на выступления.

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС./ Ветер осложнил выступления спортсменов-одиночников на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал на гребном канале в Барнауле в четверг, сообщил журналистам вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко. Он надеется на стабилизацию погодных условий в пятницу.

В свою очередь каноистка из Ирландии Дженнифер Иган подтвердила журналистам, что холодная погода в Сибири является привычной для спортсменов, тренирующихся и в зимних условиях. "Это не большая проблема для меня. Мы тренируемся в зимнее время, в Ирландии, в Германии зимой у нас такая же температура, как сейчас, мы к ней привыкли", - сказала Иган.

Ранее словенский каноист Вид Дебеляк заявил о сложности прохождения дистанции в связи с холодной погодой, установившейся в Барнауле. В четверг температура воздуха на гребном канале составила плюс 9 градусов.

В марте 2019 года ICF доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований были закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. Соревнования стартовали 20 мая, в них участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.