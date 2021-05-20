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Биатлон

В Минске рассчитывают на пересмотр решения об отмене этапа Кубка мира по биатлону

Ранее сообщалось о том, что этап в Раубичах, запланированный на 3-6 марта 2022 года, перенесен в финский Контиолахти

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает, что Международный союз биатлонистов (IBU) пересмотрит решение об отмене этапа Кубка мира сезона-2021/22 в Минске. Об этом сказано в открытом письме министра спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука, направленном в адрес президента IBU Олле Далина и размещенном в четверг на сайте ведомства.

"Считаем, что принятое необоснованное решение подрывает авторитет союза в мировом спорте и сложившиеся доверительные отношения с нашей страной, а также принципы олимпизма, - сказано в письме. - Надеемся, что данное решение может быть пересмотрено вами и дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет активно развиваться". При этом министр выразил сожаление, что из-за политики двойных стандартов пострадают многочисленные болельщики и любители биатлона.

16 мая Международный союз биатлонистов сообщил о том, что этап Кубка мира-2021/22 в белорусских Раубичах, запланированный на 3-6 марта, перенесен в финский Контиолахти.

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