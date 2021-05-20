Умер судивший финал чемпионата мира 1994 года по футболу венгр Шандор Пуль

ТАСС, 20 мая. Венгерский арбитр Шандор Пуль, работавший на финальном матче чемпионата мира 1994 года по футболу между сборными Бразилии и Италии, скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

Финал чемпионата мира 1994 года прошел на стадионе "Роуз Боул" в Пасадине, штат Калифорния. Победу одержала сборная Бразилии в серии пенальти со счетом 3:2 (основное и дополнительное время - 0:0).

"Шандор Пуль умер. Всемирно известному судье, венгерскому специалисту, проводившему финал чемпионата мира 1994 года и финал Лиги чемпионов 1997 года, было 65 лет", - говорится в заявлении.

Пуль три раза подряд признавался арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Последние годы Пуль являлся заместителем председателя судейского комитета Венгерской футбольной федерации.