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Мировой футбол

Умер судивший финал чемпионата мира 1994 года по футболу венгр Шандор Пуль

Арбитр скончался на 66-м году жизни
Шандор Пуль EPA PHOTO ANSA/CARLO FERRARO
Описание
Шандор Пуль
© EPA PHOTO ANSA/CARLO FERRARO

ТАСС, 20 мая. Венгерский арбитр Шандор Пуль, работавший на финальном матче чемпионата мира 1994 года по футболу между сборными Бразилии и Италии, скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

Финал чемпионата мира 1994 года прошел на стадионе "Роуз Боул" в Пасадине, штат Калифорния. Победу одержала сборная Бразилии в серии пенальти со счетом 3:2 (основное и дополнительное время - 0:0).

"Шандор Пуль умер. Всемирно известному судье, венгерскому специалисту, проводившему финал чемпионата мира 1994 года и финал Лиги чемпионов 1997 года, было 65 лет", - говорится в заявлении.

Пуль три раза подряд признавался арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Последние годы Пуль являлся заместителем председателя судейского комитета Венгерской футбольной федерации.

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