Каноистка Иган: гребцы должны иметь возможность выбирать лодки на соревнованиях

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС./ Спортсмены неоднозначно оценивают инициативу Международной федерации каноэ (ICF) обязать организаторов международных соревнований предоставлять участникам лодки. При введении такой системы им должны предоставлять возможность выбора лодок, считает каноистка из Ирландии Дженнифер Иган.

Вице-президент ICF Томас Конецко ранее заявил о намерении изменить систему, при которой на соревнования спортсмены должны привозить собственные лодки. По мнению Конецко, это необходимо для популяризации вида спорта и возможности проведения соревнований в новых местах. При организации второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле впервые в истории была применена новая система, при которой лодки спортсменам предоставили организаторы.

"Я думаю, что это очень серьезные изменения: для одних это тяжело, для других проще. Я благодарна оргкомитету этого этапа Кубка мира, так как мне мне предоставили ровно такую же лодку, которую я использую дома. Организаторы заранее подошли к этому вопросу и связались со мной - я дала необходимые критерии, и они дали мне то оборудование, которое я хотела и использую дома. Поэтому при введении такой системы важно, чтобы организаторы давали возможность выбирать лодку самим участникам из нескольких вариантов", - сказала спортсменка.

В четверг Иган вышла в полуфинал олимпийской квалификации на дистанции 200 метров. "Я сфокусирована на олимпийской квалификации. Сейчас я настраиваюсь на финал, который пройдет завтра, и, после того как я отберусь на Олимпийские игры, я буду сфокусирована полностью и целиком на чемпионате мира. Я надеюсь, что в финале покажу хорошие результаты и свой лучший заезд. На Кубке мира надеюсь дойти до финала и попасть в топ-5 лучших спортсменов", - отметила Иган.

Она уточнила, что набраться сил перед соревнованиями в Барнауле ей помогает русская кухня: спортсменку в отеле кормят картофелем

Об этапе Кубка мира в Барнауле

В марте 2019 года ICF доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований были закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей. Лодки останутся в регионе после проведения соревнований и будут использоваться местными спортсменами для дальнейшей подготовки. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. Соревнования стартовали 20 мая, в них участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран.