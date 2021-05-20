Поздняков: российские атлеты будут чувствовать поддержку болельщиков на Олимпиаде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены будут чувствовать поддержку болельщиков на Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Уверен, что наши спортсмены не будут одиноки, они будут чувствовать, что за ними стоит большая страна, большое количество болельщиков. Надеемся, что реализуем проект с фан-зонами, если позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Поздняков.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.