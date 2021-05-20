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Санкции WADA против российского спорта

Буханов заявил о необходимости неукоснительного соблюдения решения CAS

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства отметил, что право на спорт без допинга является основополагающим правом человека в спорте

ТАСС, 20 мая. Российская сторона должна четко выполнять решения Спортивного арбитражного суда (CAS) для выполнения плана восстановления. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов, чьи слова приводит пресс-служба РУСАДА.

Буханов принял участие в курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы, которые проходили с 17 по 20 мая в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ (МГИМО).

"Право на спорт без допинга является основополагающим правом человека в спорте. По своей сути спорт - это сопоставление физических способностей. Легальность этого сопоставления можно обеспечить только через соблюдение права на спорт, свободный от допинга. К России сейчас приковано пристальное внимание, - сказал Буханов. - Четкое выполнение решений CAS с нашей стороны является последней и единственной возможностью выполнения плана восстановления".

17 декабря 2020 года CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

Совет Европы является старейшей на континенте международной политической организацией. Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.

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Санкции WADA против российского спорта
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