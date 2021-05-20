Баскетболист "Зенита" Пангос вошел в символическую сборную Евролиги

ТАСС, 20 мая. Канадский защитник российского баскетбольного клуба "Зенит" Кевин Пангос выбран в символическую сборную Евролиги сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Пангос набирал в среднем 13,5 очка и делал 6,7 передачи в 39 матчах турнира, став самым результативным игроком команды.

"Пангос провел фантастический сезон, в котором он привел "Зенит" к своему первому выступлению в плей-офф Евролиги", - говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Символическая сборная Евролиги составляется по итогам голосования с участием болельщиков, СМИ, главных тренеров и капитанов команд.

Пангосу 28 лет, он выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2020 года. Ранее канадец играл за испанские клубы "Гран-Канария" и "Барселона" и литовский "Жальгирис". В составе "Жальгириса" защитник стал бронзовым призером Евролиги в 2018 году.

В сезоне-2020/21 "Зенит" дошел до четвертьфинала Евролиги, где уступил "Барселоне" (счет в серии 2-3). "Финал четырех" пройдет в германском Кёльне 28-30 мая.