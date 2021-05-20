Президент клуба "Амкар-Пермь" подтвердил участие команды в ПФЛ в сезоне-2021/22

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Амкар-Пермь" получил лицензию на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) начиная с сезона-2021/22. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Валерий Чупраков.

В апреле пермские власти зарегистрировали клуб в качестве некоммерческой организации "Амкар-Пермь". Следующий сезон в Олимп-ПФЛ стартует в июне 2021 года.

"Амкар" был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год выступал в Российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где "Амкар" проиграл английскому "Фулхэму" по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.