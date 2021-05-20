Александра Привалова похоронят 22 мая на Востряковском кладбище в Москве

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Советский и российский тренер по биатлону Александр Привалов будет похоронен 22 мая на Востряковском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

В среду СБР сообщил, что Привалов умер на 88-м году жизни.

"Привалова похоронят в субботу на Востряковском кладбище", - сообщили в СБР, отметив, что информация пока является предварительной.

Привалов в качестве биатлониста стал серебряным призером Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке на 20 км, в этой же дисциплине он стал третьим на Играх 1960 года в американском Скво-Вэлли. На соревнованиях в США впервые в программу зимних Олимпийских игр был включен биатлон.

С 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На Олимпиаде 1994 года он занимал должность старшего тренера женской сборной России.

Привалов был награжден орденом "Знак Почета" (дважды), орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, а также медалями "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть". Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России.