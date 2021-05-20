Тренер "Динамо" Кудашов считает, что новичок команды Войнов наберет форму к началу сезона

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Защитник Вячеслав Войнов, подписавший контракт с московским хоккейным клубом "Динамо", должен набрать форму к началу сезона, несмотря на пропуск целого года. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

В четверг было объявлено о том, что Войнов подписал контракт на два года.

"Опасения [в связи с паузой Войнова в игровой карьере] всегда есть, но думаю, что это не тот случай. Войнов большой профессионал, и форму к началу сезона ему удастся набрать, - сказал Кудашов. - Могу сказать, что команду ждет очень непростая предсезонка. Она направлена на то, чтобы к старту сезона все подошли в оптимальной форме, и Слава не исключение. Самостоятельно игроки сейчас начинают готовиться к сборам".

Тренер высказал свое мнение об игровых качествах Войнова. "Хочу поприветствовать Вячеслава в московском "Динамо" и пожелать успехов в предстоящем сезоне. Что касается его игровых качеств, то Слава очень сильный во всех игровых характеристиках праворукий защитник. Отличное катание, мощный бросок и светлая голова - таких кадров на рынке практически и нет", - отметил он.

Кудашов не стал акцентировать внимание на игре Войнова в большинстве. "Первоначальная задача защитников - надежная игра в обороне. Кандидатов на розыгрыш большинства у нас достаточно, и мы будем смотреть на то, кто с этой задачей справляется лучше. Если у Славы этот компонент будет получаться лучше, то мы будем его использовать", - подчеркнул он.

В сезоне-2019/20 Войнов выступал за омский "Авангард". Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес", проведя за команду 190 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 81 (18+63) очко, в плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 64 матчах.