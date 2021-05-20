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Евро-2020

Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз

Официальные лица турнира и персонал смогут оформить въезд в Россию в упрощенном порядке
Болельщики сборной Швеции Сергей Коньков/ТАСС
Описание
Болельщики сборной Швеции
© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает оргкомитет российской части турнира.

Сообщается, что официальные лица турнира и персонал смогут оформить въезд в Россию в упрощенном порядке. Болельщики смогут приехать в Россию без виз по паспорту болельщика.

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"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола, - сказал генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин. - При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее".

Позднее в правительстве России сообщили, что такой документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Да, такой документ подписан", - сообщили ТАСС в кабмине.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е были перенесены в Санкт-Петербург. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%. Находиться на территории России приехавшие на Евро болельщики смогут до 12 июля.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

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