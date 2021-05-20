Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз

Сообщается, что официальные лица турнира и персонал смогут оформить въезд в Россию в упрощенном порядке. Болельщики смогут приехать в Россию без виз по паспорту болельщика.

ТАСС, 20 мая. Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает оргкомитет российской части турнира.

Сорокин считает, что иностранные болельщики будут допущены на матчи Евро в Петербурге

"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола, - сказал генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин. - При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее".

Позднее в правительстве России сообщили, что такой документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Да, такой документ подписан", - сообщили ТАСС в кабмине.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е были перенесены в Санкт-Петербург. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%. Находиться на территории России приехавшие на Евро болельщики смогут до 12 июля.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.