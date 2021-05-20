Сборная России по футболу тренируется в полном составе

НОВОГОРСК, /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Национальная сборная России в полном составе готовится к предстоящему чемпионату Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На подготовительный сбор были вызваны 30 футболистов, трое из них - Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук - прибудут на сборы 25 мая.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).