Фетисов: Овечкин показывает впечатляющие цифры в НХЛ

ТАСС, 20 мая. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин вкладывает колоссальный труд и показывает впечатляющие цифры. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В ночь на четверг Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ (730 в рамках регулярных чемпионатов и 70 в плей-офф) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против "Бостона" (2:3 ОТ). "Вашингтон" проигрывает в серии до четырех побед со счетом 1-2.

"Конечно, очень впечатляют цифры, которые равняются с фамилией Овечкин, - сказал Фетисов. - Это колоссальный труд и особый талант. Хочется, чтобы он забивал и дальше, за Александра можно только порадоваться. Наверняка кто-то из наших молодых игроков сможет побить эти рекорды, но очевидно, что нескоро".

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.