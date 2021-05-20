РЖД не обсуждали жилищную застройку территории "РЖД-Арены"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. РЖД не рассматривали снос "РЖД-Арены" с целью застройки территории жильем, но обсуждают разные варианты реконструкции стадиона. Об этом журналистам заявил глава холдинга Олег Белозеров.

"При любом развитии ситуации мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки. Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям", - сказал глава РЖД.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал письмо, в котором руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать "Лужники" в долгосрочную аренду, а в обмен городу передадут права на базу "Локомотива" в Баковке и другие спортивные сооружения клуба. В письме утверждается, что Белозеров предлагает снести стадион, построив на его месте многофункциональный торговый центр. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "бредом" информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД-Арены" жильем.

"Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен "Российских железных дорог" такого рода документов не выходило", - уточнил глава РЖД.

"Команда выступает неплохо и попадает в еврокубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причем в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься - обсуждаем", - заключил Белозеров.