Голкипер Юханссон покинул клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА

33-летний вратарь ушел из московской команды в связи с завершением срока контракта. 2 мая было объявлено, что в ЦСКА из челябинского "Трактора" перешел голкипер Иван Федотов.

Юханссон выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время он провел в КХЛ 122 матча, в которых одержал 88 побед, отражая в среднем 94,2% бросков. В 2019 году он стал обладателем Кубка Гагарина.