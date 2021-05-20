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КХЛ

Голкипер Юханссон покинул клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА

Швед выступал за московскую команду с 2017 года
Ларс Юханссон Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ларс Юханссон
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Шведский хоккеист Ларс Юханссон покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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33-летний вратарь ушел из московской команды в связи с завершением срока контракта. 2 мая было объявлено, что в ЦСКА из челябинского "Трактора" перешел голкипер Иван Федотов.

Юханссон выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время он провел в КХЛ 122 матча, в которых одержал 88 побед, отражая в среднем 94,2% бросков. В 2019 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

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