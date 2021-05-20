Вратарь Сафонов заявил, что из футбольного клуба "Брайтон" к нему никто не обращался

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Голкипер футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Матвей Сафонов сообщил, что никто из английского "Брайтона" не выходил с ним на связь. Об этом он рассказал журналистам.

В начале мая портал Eurostavka сообщил о том, что "Брайтон" интересуется 22-летним Сафоновым.

"Англия, безусловно, интересна, но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил, поэтому я не могу утверждать, что информация правдивая, - сказал Сафонов. - Я ничего не спрашивал в клубе, в данный момент мне это неинтересно, поэтому все закончилось на новостях".

Футболист отметил, что в расположении сборной хорошая атмосфера, поэтому у него не возникло сложностей при переходе из молодежной команды во взрослую. "Атмосфера в команде и там [в молодежной команде], и здесь прекрасная. В принципе переход проходит просто, ничего особенного, все принимают как своего, потому что мы знаем, что у нас одна цель, и мы к ней движемся", - отметил Сафонов.

"Если честно, это [разделение на основного и запасных вратарей] не ощущается, потому что все общаются спокойно и каждый должен быть готов к игре, там уже тренер решает, кого поставят. Я, допустим, не могу знать, кто точно будет играть, поэтому в любом случае буду готов сам и буду готовить своих напарников, чтобы мы выжали максимум в следующей игре".

Сборная России проведет два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).