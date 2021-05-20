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Бокс

Тренер Федора Чудинова считает, что боксер хорошо готов к бою на ПМЭФ

Россиянин проведет поединок против южноафриканца Рино Либенберга 4 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Федор Чудинов провел хорошую подготовку к поединку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Виталий Сланов.

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Чудинов 4 июня проведет бой против Рино Либенберга из ЮАР.

"Мне нравится, как Федор прошел подготовку, - сказал Сланов. - Нам предстоит заключительный спарринг в ближайшую субботу. Он хорошо готов, остается сделать свою работу".

В послужном списке 33-летнего Чудинова 23 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Россиянин владеет золотым поясом WBA с декабря 2019 года. В активе 37-летнего Либенберга 21 победа (14 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более 100 дискуссий.

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