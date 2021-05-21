"Узнал, что стал чемпионом мира, когда играл в теннис". Анатолий Карпов о жизни и шахматах

За свою карьеру Анатолий Карпов провел около 2,5 тыс. партий, став победителем более 150 турниров. Он был объявлен 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году, когда соперник по решающему матчу, американец Роберт Фишер, отказался от игры из-за разногласий о порядке проведения встречи, и в итоге Карпов стал победителем, не сыграв с противником ни одной партии. В 1978 и 1981 годах Карпов отстоял чемпионское звание в поединках с Виктором Корчным, который несколькими годами ранее покинул СССР и стал представлять Швейцарию. Карпов девятикратный обладатель шахматного "Оскара" — награды, которая присуждается лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984). За два дня до своего 70-летнего юбилея титулованный гроссмейстер в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал о том, кто привил ему любовь к шахматам, страсти к коллекционированию марок, работе в Госдуме и матче за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Об учебе и начале карьеры Любовь к шахматам мне привил отец. Сам он участия в турнирах никаких не принимал — играл с приятелями, когда выпадала возможность. Это все проходило в кругу семьи, поэтому я приобщился к шахматам. Я играл в рабочем шахматном клубе, и можно сказать, что я не сын полка, а сын завода. А так, мой отец инженер, и при этом крупный. У него 89 различных изобретений, начиная от системы "Град", он один из авторов, и так далее. У меня не сложились отношения не с МГУ, а с "Буревестником" (шахматный клуб, — прим. ТАСС), и я должен был убежать от давления спортивных чиновников. Закончил я Ленинградский университет. Когда поступил в МГУ, "Буревестник" стал давить, чтобы я перешел из ЦСКА, а я не хотел этого делать. И мне пришлось переехать в Ленинград, а там меня поддержали ректор университета и секретарь парткома. "Буревестник" руки свои тянул все равно, но их обрубили.

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Дипломная работа была посвящена рациональному использованию свободного времени при социализме, но дело в том, что тема эта довольно общая. Как правильно организовывать свободное время — это же восстановление рабочей силы, это влияет на производительность труда. Это все очень важно и актуально. О несостоявшемся матче против Бобби Фишера В мое время система отбора на матч за звание чемпиона мира была многоэтапной, очень серьезной. Был сложнейший турнир претендентов. И мало кто отмечает, но Фишер стал чемпионом мира, победив Бориса Спасского, а я через два года Спасского обыграл с еще большим счетом. Я победил всех сильнейших шахматистов, кроме Фишера. Он не вышел на старт — что поделать? Помню, он должен был до 1 апреля сообщить о своем согласии, а я давал ему еще два дня отсрочки. И пока ждал, я для себя решил, что надо продолжать готовиться так, словно матч будет. И сообщение меня встретило, когда я был в Новогорске, играл в теннис. Вдруг забежали журналисты: "Вы чемпион мира!" А я с ракеткой. Помимо шахмат для физической подготовки я также занимался плаванием и лыжами. Если говорить про Бобби Фишера, то у меня с ним были отличные отношения. О его шахматном таланте говорить не будем — это само собой. Но он был сам по себе человек необычный. С прессой у него были сложные отношения. Поэтому в СМИ он подавался неоднозначно. Но так, он гениальный человек.

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В последний раз мы виделись в 1977 году в Вашингтоне. А еще могли увидеться позже в Будапеште. Перед возвращением в Москву я зашел в турецкие бани, в бассейне присел на ступеньки, а мимо проплывает венгр. Он меня узнал, поприветствовал и говорит: "Вы здесь надолго?" Говорю, что уже собираюсь уходить — ехать в аэропорт. "Эх, а посидели бы часок — увидели бы Фишера. Это одно из его любимых мест", — ответил он мне. О работе в Госдуме Шахматы воспитывают отношение к делу, умению работать с информацией, анализировать, прогнозировать. В Думе сделано немало. И есть один не очень известный факт, хотя должно быть все наоборот, но когда я работал первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам и экологии, то была сумасбродная идея сделать любительскую рыбалку платной в России. По лицензиям. Нам удалось выстроить систему защиты, и рыбаки должны быть нам благодарны. Такого безобразия я не допустил. Я вел закон ТБО — о твердых бытовых отходах. И то, что удалось сделать исторического, то, чем никто до меня не занимался и осталось только довести до ума, — это удалось провести решение правительства России и Краснодарского края, чтобы убрать все полигоны на берегу Черного моря. Осталась только сортировочная мусорная станция в Адлере.

Мы работали года полтора — это была сложнейшая работа.

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О религии Сейчас частью морали общества является религия. Сейчас моральным обликом, как говорили строители коммунизма, никто не занимается, а с людьми работает религия. Это очень важный момент. У меня самые-самые тесные связи с православием, начиная с момента крещения. Как президент Фонда мира я всегда работал с православной церковью, и это сотрудничество длится уже 40 лет. О филателии Я заядлый коллекционер марок. Коллекция началась с того, что в детстве я мечтал быть летчиком. И в 1958 году была выпущена серия марок, посвященная РКК — Рабоче-крестьянской Красной армии. И на одной марке были танкист, пехотинец и летчик, и моя тетушка, мамина сестра, подарила мне эту марку. С тех пор увлечение началось. Пишут про цену коллекции в миллионы долларов — придумывают. Чтобы оценить, надо все видеть, а я сам не знаю, что у меня есть. Самая редкая марка бельгийского Конго, с перевернутым корабликом. Таких всего четыре в мире.

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