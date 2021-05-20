Черчесов: сборная России должна соответствовать уровню соперников на чемпионате Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна будет соответствовать уровню соревнований и соперников на чемпионате Европы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российская команда проводит сбор в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы. Перед турниром подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). На групповом этапе Евро сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

"Понятно, что важно иметь домашний стадион и домашнюю поддержку, но важнее, по-моему, иметь готовность, чтобы соответствовать уровню соревнований и соперника", - сказал Черчесов.

Защитник Вячеслав Караваев назвал чемпионат Европы особенным турниром. "Нервозность вообще присутствует перед всеми официальными играми за сборную и клуб, но потом она уходит. Это, естественно, особенный турнир, но сейчас главное - к нему хорошо подготовиться, выложиться на 100 процентов и выжать максимум. Все игры будут сложными, потому что все будут играть от ножа, так как терять нечего, это большой турнир, и всем хочется достойно выступить", - сказал футболист.

"Все понимают, какой это турнир и какие задачи стоят перед командой. Какие конкретно задачи? Это уже внутри команды", - добавил Караваев.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.