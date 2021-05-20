Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов сообщил, что во второй раз в сезоне перенес коронавирус

ТАСС, 20 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов во второй раз в сезоне перенес коронавирус. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на Кузнецова.

Кузнецов вышел на лед впервые с начала мая в третьем матче серии первого раунда плей-офф против "Бостона" (2:3 ОТ), который прошел в ночь на четверг, и не отметился результативными действиями.

"В этот раз все прошло лучше, - сказал Кузнецов. - Я уже был в этом положении, поэтому был сконцентрирован на скором возвращении к команде".

В начале мая Кузнецов во второй раз попал в ковид-протокол, из которого был исключен 17 мая. В первый раз он находился в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, тогда россиянин подтвердил, что перенес коронавирус.

В регулярном чемпионате Кузнецов провел 41 матч и набрал 29 (9 голов + 20 передач) очков.

22 мая "Вашингтон" сыграет в гостях с "Бостоном" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф. На данный момент счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу "Бостона".