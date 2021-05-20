Пловец Антон Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом

ТАСС, 20 мая. Россиянин Антон Чупков стал победителем финального заплыва на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянин преодолел дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды. Вторым стал Арно Камминга из Нидерландов (2.07,35), третьим - швед Эрик Перссон (2.07,66). Кирилл Пригода финишировал седьмым (2.09,23).

Сборная России лидирует в общем зачете чемпионата Европы и имеет в активе 17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-11-11), на третьей - команда Украины (6-4-2).

Чупкову 24 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр в данной дисциплине, в которой ему также принадлежит мировой рекорд (2.06,12). Помимо этого, он по два раза становился победителем и бронзовым призером чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал вторую золотую награду, а также имеет в активе серебряную и бронзовую медали.

Чемпионат Европы в Венгрии завершится 23 мая.