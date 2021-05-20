Парфенов останется на посту главного тренера футбольного клуба "Арсенал"

ТАСС, 20 мая. Дмитрий Парфенов продолжит работу на посту главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал". Об этом заявил руководитель команды Гурам Аджоев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Парфенов возглавляет "Арсенал" с ноября прошлого года. В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал 14-м среди 16 команд, набрав 23 очка в 30 матчах и сохранив прописку в высшем дивизионе.

"Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата, принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ. Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону", - сообщил Аджоев.

До этого Парфенов был главным тренером екатеринбургского "Урала", "Тосно" (Ленинградская область) и ивановского "Текстильщика". Вместе с "Тосно" он выиграл Кубок России в сезоне-2017/18, вывел "Урал" в финал турнира сезона-2018/19. В качестве игрока Парфенов представлял туляков в 2012 году, когда команда играла в Любительской футбольной лиге. Также он выступал за украинские "Черноморец", "Днепр" и "Арсенал" (Киев), а также российские "Динамо", "Химки", "Сатурн" и "Спартак", став с последним четырехкратным чемпионом России и один раз - обладателем кубка страны.