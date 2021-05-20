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Футбол в России

Парфенов останется на посту главного тренера футбольного клуба "Арсенал"

Тренер выполнил задачу сохранить команду в премьер-лиге
Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Дмитрий Парфенов продолжит работу на посту главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал". Об этом заявил руководитель команды Гурам Аджоев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Парфенов возглавляет "Арсенал" с ноября прошлого года. В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал 14-м среди 16 команд, набрав 23 очка в 30 матчах и сохранив прописку в высшем дивизионе.

"Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата, принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ. Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону", - сообщил Аджоев.

До этого Парфенов был главным тренером екатеринбургского "Урала", "Тосно" (Ленинградская область) и ивановского "Текстильщика". Вместе с "Тосно" он выиграл Кубок России в сезоне-2017/18, вывел "Урал" в финал турнира сезона-2018/19. В качестве игрока Парфенов представлял туляков в 2012 году, когда команда играла в Любительской футбольной лиге. Также он выступал за украинские "Черноморец", "Днепр" и "Арсенал" (Киев), а также российские "Динамо", "Химки", "Сатурн" и "Спартак", став с последним четырехкратным чемпионом России и один раз - обладателем кубка страны.

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