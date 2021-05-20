Сейм Латвии принял решение допустить часть болельщиков на матчи чемпионата мира по хоккею

РИГА, 20 мая. /ТАСС/. Болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге. Соответствующее решение в четверг поддержал большинством голосов Сейм (парламент) Латвии.

Согласно сообщению пресс-службы законодательного органа, Сейм поручил кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности очного присутствия на матчах чемпионата для вакцинированных зрителей, а также для тех, кто переболел ковидом. За это решение проголосовали 48 депутатов, против - 40, еще один воздержался.