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ЧМ по хоккею в Риге

Сейм Латвии принял решение допустить часть болельщиков на матчи чемпионата мира по хоккею

На встречи мирового первенства смогут попасть зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием

РИГА, 20 мая. /ТАСС/. Болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге. Соответствующее решение в четверг поддержал большинством голосов Сейм (парламент) Латвии.

Согласно сообщению пресс-службы законодательного органа, Сейм поручил кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности очного присутствия на матчах чемпионата для вакцинированных зрителей, а также для тех, кто переболел ковидом. За это решение проголосовали 48 депутатов, против - 40, еще один воздержался.

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ЧМ по хоккею в Риге
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