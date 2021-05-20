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ЧМ по хоккею в Риге

Федерация хоккея Латвии ждет, что кабмин допустит зрителей на ЧМ в начале следующей недели

Айгарс Калвитис отметил, что после решения правительства станет понятно, каким образом болельщики попадут на арены

РИГА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис уверен, что правительство примет решение о допуске зрителей на матчи чемпионата мира в начале следующей недели. Об этом он заявил в четверг корр. ТАСС.

"Решение Сейма [о допуске зрителей на арены чемпионата мира] дало задание правительству, - сказал он. - В любом случае надо решение правительства, которое будет принято, скорее всего, в начале следующей недели, где будет понятно, каким образом зрители попадут [на арены]".

Калвитис выразил уверенность в том, что правительство примет это решение. "Мы парламентское государство, они [правительство] должны прислушаться, - сказал он. - Парламент - вышестоящий орган".

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ЧМ по хоккею в Риге
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