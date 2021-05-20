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Единая лига ВТБ

УНИКС одержал вторую победу над "Локомотивом-Кубанью" в полуфинале Единой лиги ВТБ

Казанцы повели в серии до трех побед со счетом 2-0
Баскетболисты УНИКСа EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU
Описание
Баскетболисты УНИКСа
© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

ТАСС, 20 мая. Казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 79:69 обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

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Самым результативным игроком стал баскетболист краснодарцев Миндаугас Кузминскас, в активе которого 20 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Джамар Смит (17).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УНИКСа. Следующий матч пройдет 23 мая в Казани. В другой полуфинальной серии встречаются петербургский "Зенит" и московский ЦСКА, счет в серии 1-1. Третья встреча состоится 22 мая в Москве.

"Локомотив-Кубань" занял второе место по итогам регулярного чемпионата, УНИКС стал третьим. В четвертьфинальной серии до двух побед команда из Краснодара переиграла подмосковные "Химки" со счетом 2-0, а УНИКС оказался сильнее польского клуба "Зелена Гура" (2-0).

УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). "Локомотив-Кубань" является серебряным (2013) и бронзовым (2015) призером Единой лиги ВТБ.

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