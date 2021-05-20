{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Президент УНИКСа рассказал, как команда может реабилитироваться за поражение в Еврокубке

Евгений Богачев признался, что ему до сих пор обидно, что команда проиграла в финале Еврокубка "Монако"

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты УНИКСа могут реабилитироваться за поражение в финале Еврокубка хорошим выступлением в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

На эту тему
УНИКС одержал вторую победу над "Локомотивом-Кубанью" в полуфинале Единой лиги ВТБ
УНИКС одержал вторую победу над "Локомотивом-Кубанью" в полуфинале Единой лиги ВТБ

В четверг УНИКС со счетом 79:69 обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

"Хорошо на выезде выиграть - это безусловно, но еще рано говорить о победе в серии. Баскетбол - такой вид спорта, - сказал Богачев. - Мы готовы к встрече в Казани, и у нас появился шанс. Если честно, до сих пор обидно, что не смогли выиграть у "Монако" в финале Еврокубка, за который нам вручили серебряные медали, в лиге ВТБ у команды есть возможность реабилитироваться за Еврокубок".

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УНИКСа. Следующий матч пройдет 23 мая в Казани. В финальной серии Еврокубка до двух побед УНИКС проиграл представляющему чемпионат Франции "Монако" со счетом 0-2.

Зимние олимпийские виды спорта
Россияне обыграли испанцев в матче чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар
Анастасия Москалева и Александр Еремин победили со счетом 8:7
Читать полностью