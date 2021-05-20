Президент УНИКСа рассказал, как команда может реабилитироваться за поражение в Еврокубке

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты УНИКСа могут реабилитироваться за поражение в финале Еврокубка хорошим выступлением в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

В четверг УНИКС со счетом 79:69 обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

"Хорошо на выезде выиграть - это безусловно, но еще рано говорить о победе в серии. Баскетбол - такой вид спорта, - сказал Богачев. - Мы готовы к встрече в Казани, и у нас появился шанс. Если честно, до сих пор обидно, что не смогли выиграть у "Монако" в финале Еврокубка, за который нам вручили серебряные медали, в лиге ВТБ у команды есть возможность реабилитироваться за Еврокубок".

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УНИКСа. Следующий матч пройдет 23 мая в Казани. В финальной серии Еврокубка до двух побед УНИКС проиграл представляющему чемпионат Франции "Монако" со счетом 0-2.