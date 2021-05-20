Россияне обыграли испанцев в матче чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар

ТАСС, 20 мая. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин обыграли команду Испании со счетом 8:7 в матче седьмого тура чемпионата мира среди смешанных пар. Соревнования проходят в шотландском Абердине.

Испанская команда до матча с россиянами проиграла во всех шести встречах, являясь единственной командой на турнире, не сумевшей одержать ни одной победы. Перед заключительным, восьмым эндом испанцы выигрывали у Москалевой и Еремина со счетом 7:4, однако россияне смогли вырвать победу. Российская команда одержала четвертую победу на турнире при трех поражениях. В следующей встрече Москалева и Еремин 21 мая сыграют с командой Италии.

Сборная России выступает в группе А вместе со сборными Чехии, Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Южной Кореи и Шотландии. Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал соревнований. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в группе В станут третьей и второй. После семи туров россияне с четырьмя победами делят четвертое место в группе А с командами Чехии и Германии. Первое место занимают шотландцы (6 побед), за ними идут канадцы и итальянцы (по 5 побед).

Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семерку сильнейших попадет сборная Китая, то путевка на Игры достанется сборной, которая займет восьмое место. Чемпионат мира завершится 23 мая.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться национальный гимн.

Первый чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар прошел в 2008 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир не проводился. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства - Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.