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Бокс

Боксер Гассиев готов в ближайшее время начать тренировочный лагерь

Следующий бой россиянина может состоятся летом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев готов в ближайшее время начать подготовку к следующему бою. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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"Если бой состоится летом, Мурат в ближайшее время готов начать интенсивную подготовку", - сказал собеседник агентства.

Гассиев 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Всего на счету 27-летнего россиянина 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. Бой прошел в супертяжелом весе.

В 2016 году Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Затем россиянин проиграл украинцу Александру Усику и расстался с двумя титулами чемпиона мира.

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