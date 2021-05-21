Магомедшарипов не заинтересован в поединке против Барбозы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов на данный момент не заинтересован в поединке против бразильца Эдсона Барбозы. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее Барбоза заявил о желании провести бой против Магомедшарипова. Россиянин на данный момент взял паузу в выступлениях для решения проблем со здоровьем.

"Сейчас, как и говорилось ранее, Забит будет заниматься своим здоровьем. Поэтому о каких-либо боях, в том числе об этом, нет смысла говорить", - сказал собеседник агентства.

На счету 30-летнего россиянина 18 побед и одно поражение. Барбозе 35 лет, он выиграл 22 боя и проиграл девять поединков.