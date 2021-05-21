Власти Колумбии попросят КОНМЕБОЛ перенести проведение Кубка Америки по футболу

БОГОТА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии обратятся в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой перенести проведение Кубка Америки на более поздний срок. Об этом в четверг сообщил министр спорта южноамериканской республики Эрнесто Лусена.

"Правительство Колумбии направит официальный запрос Южноамериканской конфедерации футбола <...> с просьбой о переносе Кубка Америки", - заявил Лусена, чьи слова распространила пресс-служба президента Колумбии.

Министр добавил, что Богота предлагает перенести проведение турнира "на конец года".

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.