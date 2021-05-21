КОНМЕБОЛ отказал Колумбии в переносе проведения Кубка Америки по футболу

БОГОТА, 21 мая. /ТАСС/. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отказать властям Колумбии в их просьбе перенести проведение Кубка Америки по футболу с июня на более поздний срок. Соответствующее заявление в четверг было опубликовано на сайте организации.

Ранее власти Колумбии попросили конфедерацию перенести турнир на конец года.

"По причинам, связанным с международным календарем соревнований и логистикой турнира, нельзя перенести Кубок Америки на ноябрь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что конфедерация проведет турнир в запланированные сроки. "КОНМЕБОЛ <...> сообщит в ближайшие дни о переносе матчей, которые должны были проводиться в Колумбии", - подчеркивается в документе.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.