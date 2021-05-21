"Тампа" уступила "Флориде". Кучеров набрал сотое очко в плей-офф НХЛ

ТАСС, 21 мая. "Флорида" на выезде со счетом 6:5 в овертайме победила "Тампу" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. Форвард отличился в третьей игре подряд и набрал 100-е очко (38 голов + 62 передачи) в рамках плей-офф.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 41 бросок, его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский появился на льду перед началом третьего периода, сделал девять сейвов и не пропустил ни одной шайбы

"Тампа" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1, четвертая встреча пройдет 22 мая (начало - 19:30 мск) в Тампе. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций. "Тампа" по итогам регулярного чемпионата заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, "Флорида" стала второй.